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NBC: переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не согласен прекращать огонь

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Переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня.

Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, стороны переговоров согласовали «некоторые механизмы» освобождения пленных.

Однако, как говорится в материале, позиция Израиля, выступающего против прекращения огня, препятствует заключению соглашения.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников.

Также сообщалось, что протестующие поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС.

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