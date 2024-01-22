NBC: переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не согласен прекращать огонь
Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, стороны переговоров согласовали «некоторые механизмы» освобождения пленных.
Однако, как говорится в материале, позиция Израиля, выступающего против прекращения огня, препятствует заключению соглашения.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников.
Также сообщалось, что протестующие поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС.