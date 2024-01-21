RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху: Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников

Короткая ссылка
Израильские власти не могут принять предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на всех заложников. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху: Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников
  • AP

«ХАМАС в обмен на освобождение наших похищенных требует окончания войны, вывода наших сил из Газы», — приводит ТАСС его слова.

Нетаньяху добавил, что палестинское движение требует освобождения всех арестованных из спецподразделения ХАМАС «Нухба» и неприкосновенности для членов движения.

«Если мы согласимся с этим, гибель наших военных будет напрасной. Если мы согласимся с этим, мы не сможем гарантировать безопасность для наших граждан», — отметил израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что при выполнении условий ХАМАС «следующее 7 октября будет лишь вопросом времени».

«Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это», — подытожил он.

Ранее заместитель помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы Израиль концентрировался на точечной борьбе с руководством ХАМАС, а не на масштабных операциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить