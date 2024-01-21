Белый дом: США хотят, чтобы Израиль боролся с лидерами ХАМАС

США хотели бы, чтобы Израиль концентрировался на точечной борьбе с руководством палестинского движения ХАМАС, а не на масштабных операциях.

Об этом сообщил в интервью ABC заместитель помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Как передаёт ТАСС, по его словам, в последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта, при которых США хотели бы видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности — на руководстве ХАМАС.

Ранее в Министерстве здравоохранения анклава заявили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 25 105.

Телеканал NBC News сообщал, что произраильские конгрессмены Соединённых Штатов теряют уверенность в премьере Израиля Биньямине Нетаньяху.