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NBC News: произраильские конгрессмены США теряют уверенность в Нетаньяху

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Произраильские конгрессмены Соединённых Штатов теряют уверенность в премьере Израиля Биньямине Нетаньяху.

Об этом информирует NBC News.

Как сказано в материале, произраильские «ястребы» из обеих партий на Капитолийском холме озвучивают тревогу о потере уверенности в Нетаньяху и том, как он поступает в войне против движения ХАМАС.

Телеканал сообщил, что поговорил с тремя представителями конгресса, среди которых демократы и республиканцы. Отмечается, что они называют Нетаньяху «бедствием» и говорят, что из-за действий Израиля премьера «становится трудно защищать».

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава возросло до 24 927.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция, которую ЦАХАЛ проводит в секторе Газа, будет продолжаться до тех пор, пока не будет побеждено палестинское движение ХАМАС.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Великобритания и Соединённые Штаты должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.

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