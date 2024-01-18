МИД Ирана: Британия и США должны прекратить поддерживать преступления Израиля

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил своему британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что Великобритания и Соединённые Штаты должны прекратить покрывать преступления Израиля против палестинцев.

Об этом пишет ТАСС.

«Я заявил, что США и Великобритания должны немедленно прекратить поддержку военных преступлений сионистского режима апартеида против палестинцев», — отметил Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что США и Британия не имеют права ставить под угрозу безопасность региона ради премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее в Министерстве здравоохранения анклава сообщили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 24 620.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации на Украине и близко не наблюдается такого количества жертв среди гражданских за два года, как при военной операции ВС Израиля в секторе Газа.

Он отметил двойные стандарты при рассмотрении этих конфликтов на Западе: в одном случае это военное преступление, в другом — «трагедия войны».