Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24 620

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 24 620, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 24 620 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 61 830 человек получили ранения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации на Украине и близко не наблюдается такого количества жертв среди гражданских за два года, как при военной операции ВС Израиля в секторе Газа.