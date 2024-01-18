Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24 620
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 24 620 человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё 61 830 человек получили ранения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации на Украине и близко не наблюдается такого количества жертв среди гражданских за два года, как при военной операции ВС Израиля в секторе Газа.