Галант: Израиль не остановится до достижения победы над ХАМАС
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По его словам, прошло 100 дней с момента атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль, которая была совершена 7 октября. Галант подчеркнул, что проводимая на территории анклава операция будет продолжена.
«Прошло 100 дней, мы не остановимся, пока не победим», — цитирует его пресс-служба Минобороны Израиля.
Ранее портал Axios сообщил о растущем недовольстве президента США Джо Байдена премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций по ситуации в Газе.