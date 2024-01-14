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Галант: Израиль не остановится до достижения победы над ХАМАС

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Операция, которую Вооружённые силы Израиля проводят в секторе Газа, будет продолжаться до тех пор, пока не будет побеждено палестинское движение ХАМАС. С заявлением об этом выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
Галант: Израиль не остановится до достижения победы над ХАМАС
  • Gettyimages.ru

По его словам, прошло 100 дней с момента атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль, которая была совершена 7 октября. Галант подчеркнул, что проводимая на территории анклава операция будет продолжена.

«Прошло 100 дней, мы не остановимся, пока не победим», — цитирует его пресс-служба Минобороны Израиля.

Ранее портал Axios сообщил о растущем недовольстве президента США Джо Байдена премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций по ситуации в Газе.

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