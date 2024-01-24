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Израильские активисты заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа

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Десятки израильских протестующих заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа на КПП «Керем-Шалом» с требованием не пропускать грузы в анклав, пока движение ХАМАС не освободит всех заложников.
Израильские активисты заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа
  • AP

Об этом информирует израильский портал Ynet.

«Никакая помощь не поступит, пока не вернётся последний из заложников», — кричат протестующие.

Ранее спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

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