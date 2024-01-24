Израильские активисты заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа
- AP
Об этом информирует израильский портал Ynet.
«Никакая помощь не поступит, пока не вернётся последний из заложников», — кричат протестующие.
Ранее спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.
21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.