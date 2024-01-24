Израильские активисты заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа

Десятки израильских протестующих заблокировали проезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа на КПП «Керем-Шалом» с требованием не пропускать грузы в анклав, пока движение ХАМАС не освободит всех заложников.

AP

Об этом информирует израильский портал Ynet. «Никакая помощь не поступит, пока не вернётся последний из заложников», — кричат протестующие. Ранее спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. 21 января в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.