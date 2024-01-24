Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, информирует пресс-служба ведомства.

«Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские спасатели передали около 30 т гуманитарного груза представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

Ранее в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщили, что по меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехало на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.