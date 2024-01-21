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Около 10 тысяч грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа с начала эскалации

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По меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщили в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях.
Около 10 тысяч грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа с начала эскалации
  • Legion-Media
  • © Naaman Omar / Apaimages

Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«С начала войны было доставлено около 10 тыс. грузовиков», — говорится в сообщении.

Ранее посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны.

По последним данным, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 24 927.

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