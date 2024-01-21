Около 10 тысяч грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа с начала эскалации

По меньшей мере 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщили в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter). «С начала войны было доставлено около 10 тыс. грузовиков», — говорится в сообщении. Ранее посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны. По последним данным, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 24 927.