Около 10 тысяч грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа с начала эскалации
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Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).
«С начала войны было доставлено около 10 тыс. грузовиков», — говорится в сообщении.
Ранее посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны.
По последним данным, число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 24 927.