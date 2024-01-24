WSJ: ХАМАС выразило готовность к договору по освобождению пленных женщин и детей
Об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Официальные лица Египта заявили, что ХАМАС выразил готовность к соглашению об освобождении всех оставшихся удерживаемых гражданских женщин и детей», — говорится в материале.
Ранее в Axios заявили, что Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе.
Позже движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня.
При этом в Reuters отметили, что Израиль и ХАМАС согласились об обмене пленных и перемирию на месяц. Однако ХАМАС отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.