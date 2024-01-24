Reuters: Израиль и ХАМАС согласились об обмене пленных и перемирию на месяц
Об этом пишет Reuters.
«Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключённых может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц», — говорится в материале.
При этом, по данным агентства, ХАМАС отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.
Ранее Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе.
Позже движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня.