Reuters: Израиль и ХАМАС согласились об обмене пленных и перемирию на месяц

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключённых в рамках режима прекращения огня в течение месяца.

Об этом пишет Reuters.

«Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключённых может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц», — говорится в материале.

При этом, по данным агентства, ХАМАС отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.

Ранее Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе.

Позже движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня.