«Очередная военная агрессия коллективного Запада»: как развивается ситуация вокруг ударов США по Йемену

Американские военные в ночь на субботу, 13 января, вновь нанесли удар по объекту хуситов в Йемене. В атаке применялись ракеты «Томагавк», запущенные с авианосца. В ходе посвящённого событиям в Йемене заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя назвал текущие события очередной военной агрессией Запада в длинном перечне аналогичных событий на Ближнем Востоке.

Американские военные подтвердили нанесение удара по позициям хуситов в Йемене в ночь на 13 января. Как следует из сообщения Центрального командования Вооружённых сил США, для этих целей был задействован авианосец USS Carney, который выполнил пуск ракет «Томагавк».

Как отмечается в сообщении, удары стали продолжением атак, направленных на сокращение возможностей хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие.

По данным Центрального командования ВС США, с 19 ноября 2023 года хуситы предприняли 28 попыток атаковать и преследовать суда в Красном море и Аденском заливе, используя при этом ракеты различных типов и беспилотники.

Напомним, в ночь на пятницу, 12 января, ВВС США и Великобритании атаковали ряд объектов в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Таиз и Саада. Как следовало из заявлений американских военных, было поражено по меньшей мере 60 объектов.

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Президент США Джо Байден также заявил, что считает хуситов террористической группировкой. Как сообщает РИА Новости, американский лидер утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, глава Белого дома выразил мнение, что не считает ситуацию вокруг хуситов косвенным конфликтом Соединённых Штатов и Ирана.

«Нет. Иран не захочет воевать с нами», — приводит его слова РИА Новости.

«Без малейшей оглядки на международное право»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза организации, посвящённом ударам коалиции во главе с США по территории Йемена. Он отметил, что Вашингтон «оставил за собой право» возобновить военные действия в случае, если выявит новые угрозы.

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«Не нужно быть прозорливым, чтобы понимать — и эти «угрозы», и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, без малейшей оглядки на международное право», — сказал Небензя.

Он добавил, что действия США и коалиции следует трактовать как грубейшее нарушение статьи 2 Устава ООН. «Это очередная военная агрессия коллективного Запада в длинном списке его «набегов» на настрадавшийся Ближний Восток», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что в этой части света складывается критическая ситуация, в частности, по той причине, что Запад своими действиями разрушает результаты многолетних усилий по урегулированию и дестабилизирует ситуацию в регионе в целом. Небензя заверил, что дальнейшая эскалация способна привести весь Ближний Восток к катастрофе, «по сравнению с которой всё происходящее до этого покажется цветочками».

«Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать. Вся полнота ответственности за это ляжет на США и их пособников, которые ради своих корыстных геополитических интересов не просто упорно мешают международному сообществу потребовать прекращения огня в секторе Газа, но и сами в очередной раз стали агрессором», — сказал постпред России при ООН.

Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в Пекине обеспокоены ударами по Йемену. По его словам, США и Великобритания таким образом лишь способствуют эскалации напряжённой ситуации в регионе Красного моря.

«Ближний Восток уже на грани чрезвычайной опасности. Последнее, что нам сейчас нужно, — это безответственный военный авантюризм. Первое, что нам нужно, — спокойствие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта», — приводит его слова ТАСС.