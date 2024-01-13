Йеменские хуситы атаковали перевозивший нефть из России танкер в Аденском заливе

Йеменские хуситы по ошибке обстреляли танкер под флагом Панамы, который перевозил, предположительно, нефть из России в Аденском заливе. Танкер не получил повреждений.

Об этом информирует компания Ambrey.

Как передаёт ТАСС, речь идёт о судне, капитан которого ранее сообщил об обстреле Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии.

Уточняется, что выпущенная в сторону танкера ракета упала в воду на расстоянии 400—500 м от его борта.

Информации о пострадавших нет.

24 декабря в Центральном командовании ВМС США сообщили о беспилотной атаке на два танкера для перевозки нефти в Красном море — корабли шли под флагами Норвегии и Индии.