ВМС США: хуситы атаковали дронами два нефтяных танкера в Красном море

В Центральном командовании ВМС США сообщили о беспилотной атаке на два танкера для перевозки нефти в Красном море — корабли шли под флагами Норвегии и Индии.

В командовании отметили, что получили сообщения об атаках около 20:00.

«Судно BLAAMANEN, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов. О пострадавших или повреждениях не сообщалось», — говорится в заявлении.

Второй танкер, SAIBABA, принадлежащий Габону, сообщил о столкновении с беспилотником. О пострадавших также не сообщалось.

«Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября», — добавили в США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденском заливе для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах 23 декабря сообщило об атаке беспилотника на судно у берегов Индии.

Пострадавших в результате инцидента нет.