Британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Индии
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Об этом UKMTO написало в соцсети X (ранее Twitter).
«UKMTO получило сообщение об атаке БПЛА на судно, в результате чего произошёл взрыв и возник пожар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что атака произошла в 370 км к юго-западу от города Веравал.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что более 20 стран примут участие в возглавляемой Соединёнными Штатами операции по защите судов в Красном море от атак со стороны хуситов.