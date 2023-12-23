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Британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Индии

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Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.
Британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Индии
  • Gettyimages.ru

Об этом UKMTO написало в соцсети X (ранее Twitter).

«UKMTO получило сообщение об атаке БПЛА на судно, в результате чего произошёл взрыв и возник пожар», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что атака произошла в 370 км к юго-западу от города Веравал.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что более 20 стран примут участие в возглавляемой Соединёнными Штатами операции по защите судов в Красном море от атак со стороны хуситов.

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