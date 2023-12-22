Более 20 стран присоединились к операции США против хуситов в Красном море
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«Более 20 стран согласились участвовать», — цитирует его РИА Новости.
Райдер уточнил, что к ранее объявленным Вашингтоном странам присоединились также Греция и Австралия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.
Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.