«Элемент непредсказуемости возрастает»: к каким геополитическим последствиям могут привести итоги выборов на Тайване

Кандидат от правящей партии ДПП и сторонник независимости Тайваня Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации острова с результатом 40,05% голосов. Второе место досталось представителю Гоминьдана Хоу Юи (33,49%), а третье — лидеру Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (26,46%). Впрочем, на парламентских выборах, которые прошли одновременно с президентскими, ДПП потерпела поражение, утратив большинство. Аналитики полагают, что, несмотря на лоббирование идеи суверенитета острова, избранный президент вряд ли пойдёт на радикальные шаги в этом вопросе.

Представитель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Тайваня Лай Циндэ победил на президентских выборах, прошедших 13 января. Согласно данным Центральной избирательной комиссии острова, он набрал 40,05% голосов.

На втором месте — кандидат от Гоминьдана Хоу Юи с 33,49% поддержки, а на третьем — лидер Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ (26,46% голосов). Оба политика признали своё поражение.

Законодательством Тайваня второй тур голосования не предусмотрен, поэтому Лай Циндэ был объявлен победителем. По словам политика, результаты выборов показали международному сообществу, что «между демократией и авторитаризмом» жители Тайваня «выбирают демократию».

«Китайская Республика, Тайвань, продолжит двигаться дальше плечом к плечу с демократиями всего мира», — заявил он, выступая с речью после объявления итогов голосования.

Стоит отметить, что в ходе избирательной кампании одним из ключевых вопросов были отношения Тайваня с материковым Китаем. Пекин считает остров одной из своих провинций, однако де-факто не контролирует его. Последние десятилетия обе стороны предпочитали сохранять статус-кво, однако глава уходящей тайваньской администрации Цай Инвэнь позиционировала себя как сторонницу независимости острова, что существенно обостряло ситуацию в регионе.

Лай Циндэ объявляет о победе на выборах

AFP

© Yasuyoshi CHIBA

Лай Циндэ также известен как сторонник суверенитета, однако перед выборами он отмечал, что «провозглашать независимость нет необходимости», поскольку «Тайвань уже является суверенным государством под названием Китайская Республика».

Проблему отношений с Пекином политик затронул и в ходе своего выступления по итогам голосования. В частности, он пообещал защищать самоуправляемый остров «от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая».

При этом Лай Циндэ подчеркнул, что как лидер он несёт ответственность по «поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Будущий глава тайваньской администрации добавил, что Тайбэй готов к диалогу с Пекином при условии взаимного уважения и паритета.

Избранный президент также высоко оценил внешнюю и оборонную политику Цай Инвэнь и пообещал продолжать её курс.

«Последние восемь лет президент Цай вела очень стабильную внешнюю политику и политику национальной обороны. То, как она вела дела, получило признание международного сообщества, — сказал он. — Так что в соответствии с конституционным порядком Китайской Республики я буду и дальше вести дела между двумя берегами Тайваньского пролива согласно этой системе, чтобы мы могли вернуться к здоровой и устойчивой форме взаимодействия».

«У президента решающий голос»

Несмотря на победу Лай Циндэ, правящей партии не удалось повторить его успех на выборах в Законодательный юань (высший законодательный орган острова), которые также прошли 13 января.

По итогам голосования с незначительным перевесом на первом месте оказался оппозиционный Гоминьдан, который получит 52 депутатских кресла (на 14 мест больше, чем в 2020 году). Число мандатов ДПП, наоборот, сократится с 61 до 51. На третьем месте оказалась ТНП, которая в новом составе парламента будет занимать восемь мест — на три больше, чем на предыдущих выборах.

Ещё два кресла в 113-местном законодательном органе получат два близких к Гоминьдану независимых политика. Для формирования парламентского большинства требуется 57 мандатов. Эксперты не исключают, что Гоминьдан и ТНП могут сформировать коалицию.

Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ

AFP

© Sam YEH / I-Hwa CHENG

«Тайваньская народная партия может сейчас начать торговаться, однако формирование коалиции с Гоминьданом всё же наиболее вероятный вариант развития событий. При этом по отдельным проблемам партия может принимать самостоятельные решения», — сказал в разговоре с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он полагает, что такая коалиция могла бы по ряду вопросов сбалансировать более радикально настроенного в отношении Пекина Лай Циндэ.

«У президента решающий голос в сфере принятия внешнеполитических решений, однако по отдельным вопросам коалиция могла бы играть такую роль. Например, в силу контроля над бюджетом депутаты могут блокировать военные проекты. В начале 2000-х оппозиция в парламенте уже срывала утверждение ассигнований на закупку американского оружия. Но сейчас этого может и не произойти, так как сам Гоминьдан по сравнению с тем периодом довольно сильно сдвинулся в сторону сепаратизма», — пояснил Кашин.

В свою очередь, руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев напомнил в беседе с RT, что Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ перед выборами президента уже пытались заключить альянс, однако из этого ничего не вышло. Эксперт не исключает, что идею парламентской коалиции постигнет та же участь.

«Может повториться история, которая была накануне выборов, когда было много разговоров об объединении, но в итоге до этого дело не дошло. Так что, скорее всего, ТНП, которая ярко проявила себя на выборах, будет по некоторым вопросам поддерживать Гоминьдан, а по каким-то — ДПП», — полагает специалист.

«Раскачать ситуацию в проливе»

На итоги выборов уже отреагировали в Пекине. Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что ДПП не может представлять основное общественное мнение на острове. Политик также подчеркнул, что руководство КНР будет противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости острова.

Вместе с тем Пекин, отметил Чэнь Биньхуа, будет работать с политическими партиями и представителями различных кругов Тайваня, чтобы стимулировать сотрудничество и способствовать мирному развитию отношений и делу национального воссоединения.

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На результаты выборов последовала реакция и из США. Госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Лай Циндэ с победой и отметил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с ним в соответствии с политикой одного Китая. В свою очередь, президент Соединённых Штатов Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул, что Белый дом не поддерживает независимость Тайваня.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети X также поздравил победителя и сообщил о намерении обратиться к членам соответствующих комитетов конгресса с просьбой возглавить делегацию, которая может отправиться на Тайвань в мае. Ранее поездки американских политиков на остров без согласования с Пекином становились причиной серьёзной эскалации в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этом фоне отметила, что позиция Москвы по вопросу Тайваня остаётся неизменной: Россия считает остров неотъемлемой частью Китая.

«Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества», — сказала она.

«Конфликта с КНР никто не хочет»

Как отмечают аналитики, победа Лай Циндэ во многом стала возможна из-за особенностей избирательного законодательства острова.

«Лай Циндэ — президент меньшинства, его победа оказалась возможна в силу тайваньской избирательной системы, где выборы проходят в один тур и победитель определяется простым большинством. Если бы Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ смогли сформировать предвыборный альянс, который они пытались заключить в ноябре 2023 года, то, наверное, они бы победили», — рассуждает Василий Кашин.

Пекин

Gettyimages.ru

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Эксперты полагают, что разница результатов Лай Циндэ и ДПП объясняется, помимо особенностей выборной системы, также и различной мотивацией избирателей при голосовании на парламентских и президентских выборах.

«Когда выбирают президента, люди в первую очередь думают о политике в отношении Китая и США. А на выборы депутатов влияет множество факторов местного уровня: как партия себя показала в предыдущий период, каковы были её действия в экономике и социальной сфере. Плюс ко всему Гоминьдан имеет довольно серьёзную организационную структуру на местах, которую мобилизует на выборах», — пояснил Андрей Карнеев.

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Эксперты сошлись во мнении, что Лай Циндэ на посту президента, скорее всего, будет продолжать линию своей предшественницы.

«Лай, может быть, несколько более радикален в вопросе независимости, чем Цай, однако серьёзных изменений политики нынешней администрации ждать не стоит. Речи о том, что прямо сейчас нужно объявлять независимость, ни ДПП, ни Лай не ведут. Сторонники независимости признают, что это некий (продолжительный. — RT) процесс и конфликта с КНР никто не хочет. Хотя для Пекина, конечно, неприятен сам факт того, что враждебная им политическая партия задержалась у власти на третий срок», — заявил Василий Кашин.

В свою очередь, Андрей Карнеев полагает, что на действия Лай Циндэ могут повлиять внешние факторы.

«В последнее время страны Запада нарастили поддержку Тайваня. Усилил свою активность и Китай. Это может спровоцировать Лая на радикальные действия. Поэтому элемент непредсказуемости вокруг тайваньской проблемы возрастает», — сказал политолог.

Несмотря на это, Карнеев всё же считает маловероятной возможность серьёзного обострения в Тайваньском проливе после избрания Лай Циндэ.

«Не будем забывать, что ДПП у власти уже восемь лет. При ней, конечно, серьёзно были ограничены связи между двумя сторонами Тайваньского пролива. Но вместе с тем ничего совсем уж драматического за этот период не произошло, так что будем надеяться, что при Лае удастся избежать эскалации в отношениях Тайваня с материковым Китаем», — резюмировал специалист.