Власти КНР: будем противодействовать достижению независимости Тайваня

Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

«Мы будем... решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна.