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Власти КНР: будем противодействовать достижению независимости Тайваня

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Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Власти КНР: будем противодействовать достижению независимости Тайваня
  • AP
  • © Ng Han Guan

«Мы будем... решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна.

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