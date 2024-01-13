Власти КНР: будем противодействовать достижению независимости Тайваня
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«Мы будем... решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна.