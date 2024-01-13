МИД России: Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна

Позиция России по Тайваню остаётся неизменной — остров является неотъемлемой частью КНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Позиция России по Тайваню общеизвестна, последовательна и неизменна... Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова подчеркнула, что Москва, согласно указу президента России от 15 сентября 1992 г. № 1072 «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем», выступает против независимости острова в любой форме.

Кроме того, по словам официального представителя российского МИД, отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его законодательного юаня (парламента) завершилось.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.

Избранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина.

Также он заявил о готовности Тайваня вести переговоры с китайскими властями на условиях уважения и равенства.