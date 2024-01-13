Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить народ Тайваня за написание новой главы нашей демократии. Мы показали миру, как ценим демократию», — заявил он.

Ранее о своём поражении на выборах заявил кандидат от выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи.

Также председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ признал поражение на выборах главы администрации острова.