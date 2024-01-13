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В США заявили, что делегация конгрессменов может посетить Тайвань в мае

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Делегация американских конгрессменов готовится к визиту на Тайвань в мае, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
В США заявили, что делегация конгрессменов может посетить Тайвань в мае
  • AP
  • © Louise Delmotte

«Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации Лай Циндэ», — приводит текст заявления РИА Новости.

Уточняется, что инаугурация нового главы администрации Тайваня состоится в мае.

Джонсон отметил, что власти США надеются на сотрудничество с Циндэ.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ ранее заявил о победе на выборах главы администрации острова.

При этом ранее президент США Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости.

В МИД России отметили, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна.

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