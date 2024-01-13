Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня», — цитирует его РИА Новости.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ ранее заявил о победе на выборах главы администрации острова.

В МИД России отметили, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна.

В декабре официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США должны перестать продавать вооружения Тайваню, а также вмешиваться во внутренние дела Китая.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.