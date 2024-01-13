RT в Telegram
Подпишись

Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня», — цитирует его РИА Новости.

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ ранее заявил о победе на выборах главы администрации острова.

В МИД России отметили, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, позиция Москвы неизменна.

В декабре официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США должны перестать продавать вооружения Тайваню, а также вмешиваться во внутренние дела Китая.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить