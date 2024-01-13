«Снизить риск войны»: чего можно ожидать от президентских и парламентских выборов на Тайване

На Тайване стартовали выборы главы администрации острова. За этот пост поборются кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, представитель Гоминьдана Хоу Юи и лидер Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Одновременно с выборами президента на Тайване избирются депутаты местного парламента. По словам экспертов, одним из ключевых вопросов в ходе голосования станут отношения администрации острова с официальным Пекином. Лай Циндэ — сторонник независимости Тайваня, а Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ выступают за сохранение статус-кво. Аналитики полагают, что возможная победа кандидата от правящей партии может обострить и без того непростую геополитическую ситуацию вокруг острова.

В субботу, 13 января, на Тайване проходят выборы главы местной администрации и голосование в парламент (Законодательный юань).

Напомним, остров с середины прошлого столетия управляется собственными властями. В 1949-м на материке была провозглашена Китайская Народная Республика, а сторонники Гоминьдана, потерпевшие поражение в гражданской войне против сил Компартии Китая, эвакуировались на Тайвань. Тем не менее с тех пор официальный Пекин считает остров одной из провинций КНР.

В 1992 году представители Китая и Тайваня в ходе череды контактов достигли консенсуса, согласно которому материковая часть и островные территории должны придерживаться принципа одного Китая, а также «искать то, что их соединяет, оставив в стороне существующие разногласия». Впрочем, каждая из сторон интерпретирует это по-своему.

Несмотря на упомянутые договорённости, в последние годы ситуация вокруг Тайваня стала вновь накаляться — во многом из-за политики нынешней главы администрации острова Цай Инвэнь (представляет Демократическую прогрессивную партию Тайваня, ДПП), которая выступает за провозглашение независимости от КНР.

Лай Циндэ и Цай Инвэнь

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© Vernon Yuen / NurPhoto

Цай Инвэнь занимает должность президента с 2016 года, и сейчас завершается её второй срок на этом посту, поэтому в сегодняшних выборах политик не может принять участие. Вместо неё от ДПП баллотируется нынешний вице-президент Лай Циндэ.

64-летний политик ранее избирался депутатом парламента, а также был мэром города Тайнань и премьер-министром Тайваня. Он разделяет курс Цай Инвэнь, направленный на обретение суверенитета. Ранее Лай Циндэ называл себя «прагматичным борцом за независимость Тайваня», что вызвало негативную реакцию в Пекине.

Впрочем, впоследствии представитель ДПП дистанцировался от своих слов и заявил, что «провозглашать независимость нет необходимости», поскольку «Тайвань уже является суверенным независимым государством под названием Китайская Республика».

Как подчёркивают аналитики, в ходе текущего голосования именно отношения администрации острова с КНР станут одним из ключевых моментов.

«Главный вопрос выборов — отношения с материковым Китаем. В Пекине эту проблему называют отношениями между двумя берегами Тайваньского пролива, чтобы не обозначать существующих на этих берегах политических образований, которые друг друга не признают», — пояснил в беседе с RT научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Независимость, рождаемость и рост цен

Оппозицию на выборах представят бывший мэр Нового Тайбэя Хоу Юи и экс-глава Тайбэя (административный центр острова) Кэ Вэньчжэ.

Хоу Юи выступает кандидатом от одной из двух крупнейших политических сил в стране — Гоминьдана. В отличие от Лай Циндэ, 66-летний политик выступает против объявления независимости Тайваня от КНР. По его мнению, это позволит сохранить мир в регионе, в то время как обратное решение «приведёт только к войне».

«Я против независимости Тайваня. Мы должны снизить риск войны и создать (в Тайваньском проливе. — RT) взаимовыгодную ситуацию», — считает он.

По словам Александра Лукина, Гоминьдан считает, что Тайвань — это часть Китая, но Китая не коммунистического, а абстрактного, который когда-нибудь в будущем будет воссоединён.

«ДПП же считает, что Тайвань — это отдельное государство, которое не имеет отношения к КНР. Это главное расхождение между ними», — пояснил аналитик.

Хоу Юи

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© Annabelle Chih

Третий претендент на пост главы администрации, 64-летний Кэ Вэньчжэ, предлагает сохранить статус-кво и проводить политику сдерживания и диалога в отношениях с Пекином. Он называет такой курс пока что «единственным имеющимся выбором», поскольку США не позволят Тайваню объединиться с Китаем, а КНР не позволит Тайваню стать независимым.

Согласно данным трёх соцопросов, проведённых в конце декабря службами My Formosa, TVBS и TPOF, наибольшей поддержкой пользуется Лай Циндэ. За него были готовы отдать голоса от 32,4 до 39,6% избирателей.

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На втором месте идёт Хоу Юи, предпочтение которому отдали от 28,2 до 30% опрошенных. Замыкает тройку Кэ Вэньчжэ — за него готовы проголосовать от 15 до 24,6% респондентов.

Параллельно с главой администрации на Тайване будут избираться депутаты в Законодательный юань — высший законодательный орган острова.

По словам заведующего сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергея Луконина, в ходе предвыборной кампании, помимо отношений с КНР, в фокусе внимания тайваньского общества также были проблемы рождаемости, роста цен и дорогой недвижимости.

Декабрьский опрос United Daily News показал, что на выборах в парламент тройку лидеров, скорее всего, составят Гоминьдан, ДПП и созданная в 2019 году Тайваньская народная партия. Эксперты не исключают, что партия Кэ Вэньчжэ на этих выборах имеет шанс нарушить установившееся в 1990-х годах доминирование Гоминьдана и ДПП, став третьей политической силой на острове.

Красные линии Китая

Политологи констатируют, что за выборами на Тайване пристально следят во всём мире, но прежде всего в КНР и США.

МИД азиатской державы 11 января потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая, не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать ложные сигналы выступающим за независимость острова силам. Кроме того, в дипломатическом ведомстве назвали тайваньский вопрос красной линией в китайско-американских отношениях.

В свою очередь, в Белом доме также призвали не предпринимать попыток повлиять извне на ход голосования на острове. При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Кейт Уотерс подтвердила намерение Вашингтона отправить на остров после выборов неофициальную делегацию. Она подчеркнула, что это якобы не противоречит принципу одного Китая.

Ранее визиты американских политиков на остров без согласования с Пекином вызывали резкую критику со стороны руководства КНР и приводили к эскалации напряжённости в регионе, как, например, это произошло на фоне поездки на Тайвань в августе 2022-го Нэнси Пелоси, которая на тот момент занимала должность спикера палаты представителей американского конгресса.

Кэ Вэньчжэ

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© Sawayasu Tsuji

По словам Александра Лукина, несмотря на то что США декларативно поддерживают принцип одного Китая, реальная политика Вашингтона направлена на то, чтобы не допустить воссоединение КНР и Тайваня.

«Вашингтон опасается экономического и политического усиления Китая. Поэтому США не хотят, чтобы к потенциалу КНР присоединилась такая мощная экономика, как Тайвань. Американцам выгодно, чтобы Китай и дальше был расколот, поэтому они поддерживают тайваньскую администрацию, хотя на словах и признают остров частью КНР. Отсюда возникает лицемерная позиция, согласно которой США как бы выступают за единый Китай, но на практике препятствуют его воссоединению», — рассуждает специалист.

Впрочем, с его точки зрения, сейчас Вашингтон не заинтересован в эскалации ситуации вокруг Тайваня и поэтому не поддерживает радикально настроенных сепаратистов.

«США было бы выгодно, если бы на выборах победил Гоминьдан, так как ДПП слишком радикальна и в теории может спровоцировать военный конфликт, однако повлиять на ход голосования американцы вряд ли могут», — полагает Лукин.

«Были времена и похуже»

Сергей Луконин прогнозирует, что в случае победы кандидата от ДПП и сохранения курса Цай Инвэнь Тайвань продолжит «политику псевдонезависимых действий».

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«Они будут снова приглашать на остров иностранных политиков и чиновников без согласия Пекина, продолжать военное сотрудничество с США и вводить торгово-экономические ограничения против китайских компаний. То есть делать всё то же, что и раньше. Но такой курс будет способствовать обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал аналитик.

Однако он считает, что КНР, Тайвань и США при любом развитии событий всё же будут стараться избежать серьёзной конфронтации.

«США и Китай сохранят напряжённость в отношениях, но вряд ли перейдут ту грань, за которой начинается прямой конфликт. Ведь военное противостояние грозит Тайваню гибелью, а США в таком случае пришлось бы ввязываться ещё в одну войну, но уже не с повстанцами, а с серьёзнейшим военным соперником — Китаем», — пояснил Луконин.

Аналогичного мнения придерживается Александр Лукин. С его точки зрения, сейчас военный конфликт в регионе маловероятен.

«Напряжённость там сохраняется уже давно, больше 70 лет. За эти годы были времена и похуже, когда, например, производились обстрелы. Сейчас Китай вряд ли начнёт военную операцию, так как это нанесло бы большой ущерб как мировой экономике, так и китайской. Пекин прибегнет к такой мере лишь в самом крайнем случае, если Тайвань начнёт официально провозглашать независимость или изменит Конституцию в эту сторону, однако о таких намерениях ни один из кандидатов на выборах не заявлял», — резюмировал аналитик.