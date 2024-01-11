МИД КНР назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Вашингтона с Пекином и отметила, что её нельзя пересекать.

Она отметила, что выборы в Тайваньском регионе являются внутренним делом Китая и не должны подвергаться никакому внешнему вмешательству, передаёт РИА Новости.

Таким образом Мао Нин прокомментировала заявления Соединённых Штатов о том, что они выступают против любого вмешательства в выборы на Тайване.

По её словам, вашингтонская администрация открыто делает безответственные замечания относительно выборов на Тайване.

Она подчеркнула, что «тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая», а также первой «красной линией» в китайско-американских отношениях, предупредив, что её нельзя пересекать.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.

Также в Китае анонсировали санкции против США из-за поставок оружия Тайваню.