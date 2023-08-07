«Перевёрнутый мир»: в Госдуме ответили на обвинения премьер-министра Японии в создании Россией ядерной угрозы

Российская ядерная угроза усложняет путь к миру без ядерного оружия, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы. По его словам, раскол в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения усугубляется. Он подчеркнул, что катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться. При этом Кисида воздержался от упоминания того факта, что ответственность за бомбардировку японских городов лежит на США. Эксперты отмечают, что попытки возложить на Россию вину за нестабильность в ядерной сфере и замалчивание действий Соединённых Штатов в этой области говорят о попытках сохранить доминирование прозападной повестки на международной арене.

Ядерная угроза со стороны России затрудняет путь к миру без ядерного оружия. С таким заявлением на памятной церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Путь (к созданию безъядерного мира. — RT) становится всё более трудным из-за усугубляющихся разногласий в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения и ядерной угрозы со стороны России», — сказал он.

По его словам, Япония, как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, продолжит прилагать усилия по созданию мира без ядерного оружия. Политик подчеркнул, что катастрофы, произошедшие в Хиросиме и Нагасаки, никогда не должны повториться. При этом он воздержался от упоминания того, что за атомной бомбардировкой японских городов стояли США.

В том же ключе выступил и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи. Он заявил, что лидеры стран мира «должны признать реальность того, что ядерные угрозы, озвучиваемые в настоящее время некоторыми политиками, свидетельствуют о несостоятельности теории ядерного сдерживания».

Мемориал мира в Хиросиме (Купол Гэмбаку)

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© David Mareuil/Anadolu Agency

Не стал упоминать о роли США в ядерных бомбардировках Японии и Генсек ООН Антониу Гутерреш. В своём послании он лишь ограничился предупреждением, что «барабаны ядерной войны бьют вновь».

«Растут недоверие и разногласия. Нас снова накрыла ядерная тень, нависавшая над нами в годы холодной войны. Некоторые государства снова безрассудно бряцают ядерным оружием, угрожая применить эти инструменты уничтожения», — зачитала обращение Гутерреша его заместитель и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

При этом российских дипломатов на памятные мероприятия не пригласили: японская сторона аргументировала такое решение событиями на Украине.

Замалчивание фактов

Каждый год в Японии 6 августа проходят траурные мероприятия в память о жертвах атомного удара американцев по Хиросиме в 1945 году. Тогда ВВС США сбросили на город бомбу под кодовым названием «Малыш». Взрыв унёс жизни свыше 70 тыс. человек — в основном мирных жителей. Многие из тех, кто выжил в бомбардировке, впоследствии умерли от лучевой болезни. К 1950 году число жертв ядерной атаки и её последствий оценивалось примерно в 200 тыс.

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Со стороны Вашингтона участие в памятных мероприятиях принял посол США в Японии Рам Эмануэль. При этом извинений за действия Соединённых Штатов он не принёс.

Признавать вину за бомбардировку отказывается и руководство Соединённых Штатов. Ни один из американских президентов не приносил извинений пострадавшим жителям Хиросимы и Нагасаки. Не стал исключением и действующий глава государства Джо Байден. При этом он принял участие в майском саммите «Большой семёрки» (G7), который в нынешнем году проходил в Хиросиме.

Как пояснил тогда помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден не собирался выступать с заявлениями по этому поводу, ввиду того что мероприятие являлось недвусторонним. Политик лишь посетил Мемориальный парк мира и музей в Хиросиме, где оставил запись в книге посетителей. В частности, он призвал «продолжать добиваться прогресса» на пути к избавлению мира от ядерного оружия и «сохранять веру».

В России раскритиковали намеренное замалчивание со стороны японского руководства и Генсека ООН того факта, что ответственность за боевое применение ядерного оружия лежит на американцах. В частности, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал непостижимым то, что «США даже не были названы» на нынешнем траурном мероприятии.

«Идеология политического манкуртизма, принятая на вооружение коллективным Западом, вычёркивает из истории неудобные и «облагораживает» позорные факты. Потому преступления, диктат и давление США именуются борьбой за мир и демократию, вмешательство во внутренние дела других стран и свержение неугодных режимов — защитой прав и свобод, поощрение нацизма — поддержкой независимости», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также указал на абсурдность обвинений в подрыве ядерной стабильности, выдвинутых против России.

Президент США Джо Байден с лидерами стран G7 возлагает цветы в Хиросиме

AFP

© Handout / Ministry of Foreign Affairs of Japan

В свою очередь, в МИД РФ по случаю 78-й годовщины событий в Хиросиме назвали «не выдерживающими критики» попытки западных историографов оправдать это «чудовищное преступление стремлением США принудить Японию к выходу из Второй мировой войны».

«Атомная бомбардировка Хиросимы была не чем иным, как варварской демонстрацией силы и попыткой оправдать огромные затраты на Манхэттенский проект. При этом ни Гарри Трумэн, ни его последователи на посту президента США не сочли нужным извиниться за те страдания, которые выпали на долю жителей города», — подчеркнули в ведомстве.

Антироссийская кампания

Эксперты отмечают, что нынешние заявления в ходе церемонии в Хиросиме укладываются в контекст «ядерной истерии», развёрнутой Западом во главе с США против России практически с самого начала специальной военной операции на Украине. Москва неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо намерений первой применять ядерные вооружения, несмотря на провокации. В частности, об этом не раз говорил лично президент РФ Владимир Путин.

«Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, — она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ», — пояснил российский лидер в декабре прошлого года на заседании Совета по правам человека.

На заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне нынешнего года Путин вновь подчеркнул, что у России нет необходимости задействовать своё ядерное оружие, которое создавалось для применения только «в чрезвычайных обстоятельствах, которых пока нет».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала лицемерие США, выдвигающих обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере. Она напомнила, что Соединённые Штаты уже долгое время размещают вне национальной территории ядерное оружие в тех странах, которые по Договору о нераспространении ядерного оружия являются неядерными.

«На этом фоне Вашингтон всеми силами старается замаскировать своё безответственное поведение», — подчеркнула дипломат.

Отвлекающий манёвр

Опрошенные RT эксперты отмечают, что попытки возложить на Россию ответственность за нестабильность в ядерной сфере и замалчивание действий США в этой области являются трендом среди стран, следующих общезападной повестке.

«И эта кампания нацелена на расчеловечивание России в глазах международной общественности и электората в этих государствах. Поскольку создание России такого образа открывает для них возможности по увеличению объёмов поставок вооружений и финансовой помощи Украине, как и в целом расширению инструментария в достижении победы над Россией, как это видится на Западе», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Он также подчеркнул, что в Японии идёт целенаправленная работа по переписыванию истории с замалчиванием настоящего виновника атомной бомбардировки, так как Вашингтон для Токио сегодня приоритетный союзник.

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«На деле же все прекрасно понимают, что главным источником дестабилизации в ядерной сфере являются США, поскольку они ещё со времён холодной войны хранят свои ядерные арсеналы на территории ряда европейских союзников. Поэтому все обвинения в адрес России со стороны сателлитов Вашингтона направлены на отвлечение внимания от действий США и создание информационного шума», — считает аналитик.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT заметил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш занимает сейчас необъективную позицию по отношению к России, так как влияние США во всемирной организации слишком велико.

«Баланс сил в ООН пока не на стороне России. Из пяти постоянных членов трое — проамериканские: непосредственно США, Франция и Великобритания. Да и Гутерреш не Кофи Аннан (Генсек ООН в 1997—2006 годах. — RT), который выступал против американской внешней политики. Так что сейчас ООН занимает прозападную, проамериканскую позицию, руководствуясь их двойными стандартами», — говорит эксперт.

Он также отметил, что нынешняя ситуация с распространением ядерного оружия фактически управляется «законом джунглей», когда каждый хочет заполучить столь мощный инструмент сдерживания.

По мнению Евгения Семибратова, нынешняя нестабильность в ядерной сфере является следствием распада СССР и организации Варшавского договора.

«Ядерное оружие в настоящий момент остаётся чуть ли не единственным инструментом обеспечения военно-политического баланса между западным блоком и всем остальным миром. В целом ситуация нестабильная, но при этом говорить о том, что в современных международных отношениях ядерное оружие является абсолютным злом, я бы не стал. Оно сегодня выступает тем стабилизирующим фактором, который удерживает человечество от глобальной горячей войны», — резюмировал эксперт.