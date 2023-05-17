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Белый дом: Байден не будет приносить извинения от США за атомные бомбардировки Японии

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Американский президент Джо Байден не намерен приносить извинения от США за бомбардировку Хиросимы во время визита в этот японский город, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Белый дом: Байден не будет приносить извинения от США за атомные бомбардировки Японии
  • AP
  • © Susan Walsh

«Президент не будет делать заявлений», — сказал он журналистам.

С точки зрения Байдена, «это не двусторонний момент», а лидеры G7 прибыли в город отдать дань уважения истории и премьер-министру Японии Фумио Кисиде, цитирует чиновника РИА Новости.

В апреле глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал бомбёжки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не стал уточнять, кто в них виноват.

Президент России Владимир Путин напомнил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент. В МИД России при этом отметили, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки. Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

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