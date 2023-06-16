Путин: Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но в этом нет необходимости

Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

По его словам, все ждут, что Россия начнёт на «кнопки нажимать».

«Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом всё дело», — пояснил президент.

Он добавил, что использование ядерного оружия теоретически возможно для России, если есть угроза территориальной целостности страны, её независимости и суверенитету.

Путин отметил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии является элементом сдерживания.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.