Генсек ООН Гутерреш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы

Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в послании генсека, посвящённом годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о стране, ответственной за бомбардировки.

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба», — говорится в тексте.

Также Гутерреш заявил, что любое применение ядерного оружия недопустимо.

Также Гутерреш заявил, что над миром вновь нависла тень ядерной войны.