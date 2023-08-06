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Генсек ООН Гутерреш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы

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Генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Хиросимы не назвал страну, ответственную за их гибель.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в послании генсека, посвящённом годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о стране, ответственной за бомбардировки.

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба», — говорится в тексте.

Также Гутерреш заявил, что любое применение ядерного оружия недопустимо. 

Также Гутерреш заявил, что над миром вновь нависла тень ядерной войны.

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