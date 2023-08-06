Генсек ООН Гутерреш не назвал страну, ответственную за гибель жертв бомбардировки Хиросимы
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в послании генсека, посвящённом годовщине трагических событий в Хиросиме и Нагасаки, не было упоминаний о стране, ответственной за бомбардировки.
«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба», — говорится в тексте.
Также Гутерреш заявил, что любое применение ядерного оружия недопустимо.
Также Гутерреш заявил, что над миром вновь нависла тень ядерной войны.