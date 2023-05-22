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В Нагасаки заявили, что не пригласят Россию на церемонию памяти жертв бомбардировки США

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Власти Нагасаки сообщили о решении не приглашать представителей России и Белоруссии в Японию на церемонию памяти жертв американской атомной бомбардировки 1945 года.

«С учётом обстоятельств конфликта на Украине на данный момент никаких корректировок (по сравнению с прошлым годом. — RT) не планируется», — цитирует мэра Нагасаки Сиро Судзуки ТАСС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее в своей речи о Хиросиме ни разу не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на город в ходе Второй мировой войны.

В 1945 году американские военные сбросили на Хиросиму ядерную бомбу, которая привела к масштабным разрушениям и массовой гибели гражданских.

6 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. При этом он ни слова не сказал о США, которые сбросили ядерные бомбы на эти города. 

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова Гутерреша о бомбардировках, заявил, что было бы правильно также упомянуть, какая страна сбросила атомную бомбу на Хиросиму.

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