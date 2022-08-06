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Полянский посоветовал Генсеку ООН упомянуть, кто бомбил Хиросиму

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова Генсека ООН в Хиросиме, заявил, что Антониу Гутеррешу было бы правильно также упомянуть, какая страна сбросила атомную бомбу на этот город.
Полянский посоветовал Генсеку ООН упомянуть, кто бомбил Хиросиму
  • AP

Гутерреш 6 августа принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. При этом он ни слова не сказал о США, которые сбросили ядерные бомбы на эти города. 

Полянский заявил, что мир не должен забывать, что это преступление совершили США, которые являются единственным государством, применившим атомную бомбу против мирных жителей без всякой военной нужды.

«Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — обратился Полянский к Гутеррешу в своём Twitter-аккаунте.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин напомнил, что Соединённые Штаты остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие. Он заявил, что даты бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — 6 и 9 августа — должны стать днями покаяния США перед человечеством.

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