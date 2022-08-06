Володин: США остаются единственным применившим ядерное оружие государством

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин напомнил, что Соединённые Штаты остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие.

«США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что даты атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — 6 и 9 августа — должны стать «днями покаяния Вашингтона перед человечеством» за преступления, совершённые в отношении мирных граждан.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.