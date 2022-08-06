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Володин: США остаются единственным применившим ядерное оружие государством

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин напомнил, что Соединённые Штаты остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие.
Володин: США остаются единственным применившим ядерное оружие государством
  • РИА Новости

«США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что даты атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — 6 и 9 августа — должны стать «днями покаяния Вашингтона перед человечеством» за преступления, совершённые в отношении мирных граждан.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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