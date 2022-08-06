Володин: США остаются единственным применившим ядерное оружие государством
- РИА Новости
«США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — написал Володин в Telegram.
Он отметил, что даты атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — 6 и 9 августа — должны стать «днями покаяния Вашингтона перед человечеством» за преступления, совершённые в отношении мирных граждан.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.