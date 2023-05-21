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Японский премьер в речи о Хиросиме не стал упоминать, кто сбросил на город атомную бомбу

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи о Хиросиме ни разу не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на город в ходе Второй мировой войны.

«Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и это место в мгновение превратились в выжженную землю», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по итогам встречи G7.

Кисида подчеркнул, что после трагедии усилиями выживших местных жителей Хиросима превратилась «в прекрасный город мира».

В 1945 году американские военные сбросили на Хиросиму ядерную бомбу, которая привела к масштабным разрушениям и массовой гибели гражданских.

6 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. При этом он ни слова не сказал о США, которые сбросили ядерные бомбы на эти города. 

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова Гутерреша о бомбардировках, заявил, что было бы правильно также упомянуть, какая страна сбросила атомную бомбу на Хиросиму.

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