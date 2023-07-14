«Обычная модель»: Сеймур Херш заявил, что Байден пообещал Эрдогану финансовую помощь в обмен на допуск Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден якобы обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда в размере $11—13 млрд в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО. С таким утверждением выступил американский публицист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в администрации Белого дома. В Турции эту информацию опровергли. Вместе с тем сам Эрдоган сообщил 13 июля, что Белый дом обещал поддержать сделку на $20 млрд по продаже Анкаре истребителей F-16, которую угрожают заблокировать в конгрессе. По мнению политологов, Вашингтон прибегает к своим проверенным методам манипулирования и подкупа стран.

Президент США Джо Байден якобы обещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда в размере от $11 млрд до $13 млрд в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме.

«Байдену нужна была победа (на внешнеполитическом фронте. — RT), а Турция находится в тяжёлом экономическом положении», — приводит Херш слова одного из чиновников администрации Байдена, якобы знающего о сделке из первых рук.

Херш предполагает, что Эрдоган согласился на эту сделку из-за серьёзных экономических проблем: по данным американского Совета по международным отношениям, Анкара практически исчерпала запасы иностранной валюты, а турецкие банки дали такие большие займы Центральному банку страны, что теперь не в состоянии погасить долларовые депозиты своих клиентов. Кроме того, финансовая нестабильность Турции усугубилась в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля 2023 года.

Однако Анкара опровергла информацию о сделке, заявив, что те, кто её запустил, «ошиблись адресатом».

«Турция не та страна, с которой можно торговаться. Президент Турции в своей политике руководствуется исключительно национальными интересами и интересами своего народа. Такие провокации носят цель нанести урон имиджу Турции. Эта чушь не нуждается в наших комментариях», — заявил РИА Новости источник в турецкой администрации.

Пройденные барьеры



Напомним, 10 июля, перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем. При этом Швеция пообещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

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После этого президент США Джо Байден заявил, что в свете согласия Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе можно считать историческим, и выразил надежду на укрепление сотрудничества США и Турции в рамках НАТО. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил о начале нового этапа в отношениях Вашингтона и Анкары.

Позднее Эрдоган сообщил, что получил заверения со стороны представителей администрации Байдена, что они поддержат сделку по продаже Вашингтоном турецкой стороне крупной партии истребителей F-16, а также модернизационных пакетов для уже имеющихся у Анкары американских самолётов.

«Что касается продажи самолётов F-16, то позиция Байдена и его администрации действительно в пользу нашей страны. И сам Байден, и глава Госдепартамента сказали, что занимаются вопросом и следят за его реализацией», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Напомним, в конгрессе США ранее неоднократно выступали против одобрения этой сделки как раз из-за позиции Эрдогана по блокированию членства Швеции в НАТО. Так, в январе председатель комитета по международным отношениям сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что будет блокировать эту сделку, пока турецкий лидер не изменит свою позицию.

В свою очередь, группа членов палаты представителей конгресса США от обеих партий перед саммитом НАТО направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором говорилось, что продажа F-16 турецкой стороне должна быть сопряжена с дополнительными условиями, в частности с обязательством Турции не накалять обстановку в Эгейском море. Стоит отметить, что все подписавшие письмо политики имеют греческое происхождение.

При этом в Госдепе неоднократно подчёркивали, что вопрос продажи истребителей Турции якобы никак не связан с вопросом блокирования Анкарой членства Швеции в НАТО. Об этом, в частности, заявил 30 мая сам Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Истребитель F-16

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«Хотя мы не связываем эти два вопроса (говоря «мы», я подразумеваю администрацию Байдена), некоторые члены конгресса проводят такую параллель, они связывают вступление Швеции в НАТО с решением двигаться вперёд в вопросе (продажи Турции. — RT) F-16», — сказал Блинкен.

С такой же позицией перед саммитом лидеров НАТО в Вильнюсе выступил и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Джо Байден «ясно дал понять, что поддерживает передачу (Турции F-16. — RT)».

«Он не ставил никаких дополнительных условий... и намерен дать ход передаче», — сказал Салливан журналистам, не сообщая подробностей о временных рамках поставки истребителей.

Напомним, что Анкара хочет приобрести у США 40 истребителей F-16 последней серии Block 70, а также модернизационные пакеты для уже закупленных истребителей. Сумма сделки составляет $20 млрд.

Политический торг

Информация о том, что Байден предложил финансовую помощь в обмен на допуск Швеции в НАТО, говорит о том, что Вашингтон удачно подгадал момент для переговоров, когда Эрдогану срочно потребовалось укрепить своё положение, считает эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов.

«Конечно, они воспользовались моментом, чтобы приманить Турцию дополнительной помощью через МВФ. Кроме того, Эрдоган дал согласие на вступление Швеции в НАТО в надежде, что Европейский союз примет Турцию в свои ряды — турецкий лидер уже неоднократно сетовал на то, что турки 50 лет ждут вступления в Евросоюз, а их никак не пускают. Это обычный политический торг, подкреплённый экономическими посулами», — пояснил эксперт.

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

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© TUR Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Anadolu Agency

В свою очередь, сделка по F-16 между Анкарой и Турцией на $20 млрд планировалась давно, однако из-за её потенциальной блокировки конгрессом США очевидно, что Эрдоган также попросил Байдена ускорить или каким-либо способом повлиять на её реализацию, добавил Александр Вавилов. Однако, по словам эксперта, вступление Швеции в НАТО после этих закулисных соглашений не произойдёт в одночасье.

«Эти решения ещё должен ратифицировать турецкий парламент, но он сейчас на каникулах, которые закончатся в конце сентября. Значит, вся повестка будет перенесена на октябрь. До этого времени будет ещё много всякого рода манипуляций и манёвров — повышение ставок и различных запросов. Поэтому весь этот процесс до сих пор выглядит довольно туманно», — подчеркнул эксперт.

США, безусловно, используют слабости других стран, чтобы сильнее привязать к себе членов НАТО, добавил Вавилов.

«Естественно, США проталкивают свои интересы в отношениях с Турцией, за которой они внимательно следят. Это для них серьёзный вопрос. В НАТО турецкая армия занимает второе место по общему весу, а вовсе не немецкая или французская», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, Россия будет и дальше заниматься развитием отношений с Турцией, так как у Москвы и Анкары по-прежнему много общих вопросов, считает Вавилов.

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Вместе с тем, по словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, описанный журналистом Хершем метод склонения Турции к необходимому результату является проверенным способом действий Вашингтона.

«Это обычная модель, которую используют США: если нет соприкосновений с интересами той или иной страны, её просто покупают, например различными оборонными сделками. Уже ряд стран, которые противодействуют России, получили от США большие суммы. Ничего удивительного в этом нет. Вызывает лишь сожаление, что Реджеп Эрдоган идёт на поводу у США», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Полный состав этой сделки и предложенных Анкаре преференций пока неизвестен, полная выгода для турецкой стороны станет понятна в будущем, сказал Мухин.

«Продешевил он либо взял своё — узнаем только по завершении сделки. На данный момент она выглядит крайне сомнительно. Стороны нашли друг друга, но, я так думаю, они надеются друг друга обмануть», — считает политолог.

Обе стороны этого негласного соглашения, очевидно, пытаются манипулировать своими визави, отметил Мухин.

«В целом США пытаются манипулировать Турцией, а Турция пытается манипулировать своими западными партнёрами. Это нужно принимать во внимание и выстраивать нашу политику с Анкарой с позиции прагматизма по принципу Quid pro quo: ты — мне, я — тебе. Не доверяя и не полагаясь на честное слово турецкой стороны», — заключил эксперт.