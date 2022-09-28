Спираль конфликта: что стоит за обострением отношений между Грецией и Турцией

Афины призывают Анкару отказаться от угроз, связанных со статусом островов в Эгейском море, так как Грецию в этом вопросе поддерживают вся Европа и союзники по НАТО. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Афины ошибаются, полагая, что их спасёт поддержка Вашингтона и Брюсселя. В последнее время отношения Греции и Турции обострились из-за территориальных споров вокруг островов в Эгейском море. Эксперты отмечают, что спираль конфликта между Афинами и Анкарой продолжает раскручиваться, в то время как страны ЕС и НАТО, а главное, США не предпринимают никаких действий по регулированию ситуации.

Греция призывает Анкару выбрать в двусторонних отношениях путь диалога, так как Афины в противостоянии с Турцией заручились поддержкой всей Европы, а также союзников по НАТО. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис.

«Другая сторона (Турция. — RT) может монотонно повторять свою ложь и угрозы. В эту игру она по-прежнему будет играть одна. Мы же со спокойствием и уверенностью продолжим придерживаться наших чётких позиций, опираясь на силу международного права, бдительность наших вооружённых сил и поддержку наших союзников», — отметил Мицотакис на заседании правительства страны.

Греческий премьер посоветовал Анкаре вместо «агрессивной риторики» выбрать «созидательные действия и путь предметного диалога», отметив, что Турция противостоит «не только Греции, но и всей Европе и нашим союзникам по НАТО».

Это заявление прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер подчеркнул, что в Афинах глубоко ошибаются, полагая, что их спасёт поддержка, поступающая от США и стран Европы, сообщает агентство Anadolu.

Островной вопрос

Напомним, что в последнее время отношения Греции и Турции обострились из-за территориальных споров вокруг островов в Эгейском море.

Анкара обвиняет Афины в милитаризации островов, что, с точки зрения турецкой стороны, является нарушением международного права. Ранее в турецких СМИ были опубликованы снимки с беспилотников, на которых была запечатлена переброска Грецией на острова военной техники.

Турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что греческие десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам бронемашины, которые ранее США привезли в порт г. Александруполиса.

После публикации фотографий в МИД Турции вызвали греческого посла, которому была вручена нота протеста. Anadolu отмечает, что ноту также направили и посольству США в Анкаре, и соответствующим структурам в Вашингтоне. В ней содержался призыв к уважению статуса островов в восточной части Эгейского моря и отказу от размещения на них вооружения, подчёркивает агентство.

В начале сентября президент Эрдоган заявил, что Турция готова «нанести удар» в ответ на провокации с греческой стороны.

«Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесён удар», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AP

© Mary Altaffer

После этого заявления МИД Греции направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу письма с просьбой осудить риторику и поведение турецкой стороны.

«Не сделав этого вовремя или недооценив серьёзность вопроса, мы рискуем вновь стать свидетелями ситуации сродни той, которая сейчас разворачивается в другой части нашего континента. И на деле никто из нас такого бы не хотел», — приводит текст обращений агентство Associated Press.

В письмах греческая сторона жалуется, что Анкара оспаривает статус греческих островов в Эгейском море и якобы готовится к агрессии.

«Судя по всему, турецкое руководство решило представить будущую агрессию как уже спланированный и, что более важно, оправданный шаг. Если международное сообщество не поймёт истинного его масштаба и не отреагирует должным образом, существует риск того, что такая позиция Турции дестабилизирует наш регион в целом и вызовет последствия, серьёзность которых трудно оценить», — говорится в обращении МИД Греции.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара прикладывает усилия для сохранения атмосферы добрососедства в Эгейском море, однако ведомая внешними силами греческая сторона продолжает нагнетать обстановку.

«Афинам неймётся. Те, кто идут на поводу у внешних сил, обречены пожинать последствия своих действий. Мои слова — открытое предупреждение в адрес Греции», — заявил Чавушоглу.

Напряжённая фаза

Заявление премьер-министра Греции о поддержке со стороны США и ЕС в разногласиях с Турцией вызывает озабоченность, отметил в беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Абсолютно очевидно, что конфликт между Грецией и Турцией входит в достаточно напряжённую фазу, и что с этим делать, никто не знает. Глава правительства Греции заявляет Анкаре, что её союзники по НАТО поддерживают Афины. По мнению Турции, это будет означать, что они разогревают конфликт против неё. Большинство стран ЕС являются членами НАТО. Турция тоже часть НАТО, поэтому говорить на уровне глав государств, что альянс на самом деле в конфликте поддерживает Афины, — это серьёзный дипломатический демарш», — подчеркнул политолог.

НАТО фактически провалило свою роль регулятора в этой ситуации, после того как в рамках альянса прекратила свою деятельность турецко-греческая комиссия, так и не добившись каких-либо результатов, добавил Дмитрий Данилов.

Эксперты напоминают, что конфликт между Турцией и Грецией идёт по целому ряду направлений: по проблеме разделённого Кипра, нефтегазовой разведке в кипрских и греческих водах, по вопросу использования регионального воздушного пространства, а также статуса островов в Эгейском море.

Греческий фрегат в Эгейском море

Legion-Media

© Giannis Papanikos

«Данные острова перешли под контроль Греции ещё по итогам Первой мировой войны. Это существенно ограничивает экономическую зону Турции в этом регионе. Согласно международным соглашениям, эти острова имеют статус демилитаризованных. Однако Греция начала насыщать их военной техникой, что вызывает достаточно агрессивную риторику со сторону Турции», — отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.

При этом в противостоянии Афин и Анкары явно прослеживаются внешние факторы, подчеркнула политолог.

«Тут прослеживается явное вмешательство США, Вашингтон заинтересован в обострении конфликта между сторонами. Греция чувствует себя уязвимой и всё больше сближается с США — Афины поставляют оружие на Украину и говорят о готовности разместить на своей территории американские военные базы», — пояснила Юлия Кудряшова.

Также она отметила, что США хотят воспользоваться ростом напряжённости между Афинами и Анкарой, чтобы отвлечь Турцию и ослабить её внешнеполитические позиции.

При этом противостояние имеет исторический и затяжной характер, и вряд ли стоит ожидать его стремительной эскалации, считает Юлия Кудряшова.

«Вряд ли эта ситуация достигнет уровня настоящего вооружённого конфликта. Скорее всего, будут продолжаться агрессивные заявления, сопровождающиеся демонстративными действиями в виде учений. Турции хватит прагматизма, чтобы не быть втянутой в настоящий вооружённый конфликт», — подчеркнула собеседница RT.

Также по теме Повышение ставок: как Турция обостряет спор с Грецией о территориях в Эгейском море Греция должна прекратить нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море, иначе Анкара начнёт дискуссию об их суверенитете,...

В свою очередь, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что конфликтная ситуация между Турцией и Грецией развивается.

«Это достаточно опасно, с учётом того, что в мире наблюдается нагнетание конфликтности и определённое снятие барьеров на возможность применения силовых методов и прямого давления. Обращает на себя внимание, что греческая сторона пытается по украинскому сценарию апеллировать к старшим товарищам: классическая схема, когда боец сам ни на что не способен, но провоцирует противника, полагаясь на помощь более сильного участника. Предсказывать дальнейшее развитие событий в сегодняшних условиях сложно, но данная конфликтная спираль продолжает раскручиваться», — рассказал эксперт.

Эта ситуация негативно сказывается и на стабильности НАТО, отметил Егорченков. Однако США как ведущая страна альянса не торопятся в неё вмешиваться, так как взаимное ослабление европейских союзников отвечает интересам Вашингтона, добавил аналитик.

«Насколько серьёзно данная ситуация скажется на стабильности Североатлантического альянса, предсказать сложно. НАТО всегда была инструментом продвижения интересов США в Европе, а не государств региона — тем более Греции или Турции. Если эта ситуация будет вдруг угрожать устойчивости альянса, США будут решать вопрос доступными методами в той или иной форме. Сейчас Вашингтон не считает это необходимым, так как США кажется, что такое поддержание внутренней напряжённости в Европе в целом отвечает их интересам, даже если это напряжённость между их союзниками по НАТО», — заключил Егорченков.