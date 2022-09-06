Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Греции о возможности нанести удар в любой момент в случае эскалации ситуации в регионе.

«В Афинах осведомлены о решимости Турции и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе», — цитирует главу государства агентство Anadolu.

Эрдоган добавил, что в Анкаре подняли тему провокаций со стороны Греции на уровень НАТО.

Он предположил, что отныне в Афинах будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией.

«В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесён удар», — заключил турецкий президент.

Ранее Эрдоган призвал власти Греции «вынести уроки из истории» и «прекратить курс провокаций». В противном случае, предупредил он, Афины «заплатят высокую цену».

Эрдоган также напомнил, что Греция бросила вызов Североатлантическому альянсу, когда преследовала турецкие самолёты, задействовав при этом С-300.