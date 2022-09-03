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Турецкий лидер Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Греции «вынести уроки из истории» и «прекратить курс провокаций». В противном случае Афины «заплатят высокую цену», заявил он.

Во время выступления перед участниками фестиваля авиации, космонавтики и технологий Эрдоган призвал Грецию «не забывать об Измире». Как пишет агентство Anadolu, таким образом президент республики напомнил о том, что 100 лет назад греческие войска были выбиты из Измира армией под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.

«Если продолжите нынешний курс (провокаций), то заплатите высокую цену», — приводит агентство слова Эрдогана.

Он также заявил, что Турцию «не остановит факт оккупации островов Грецией».

«В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей», — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов Североатлантическому альянсу, когда преследовала турецкие самолёты, задействовав при этом С-300.

В свою очередь, в Минобороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины якобы использовали ЗРК С-300 против турецких истребителей F-16, выполнявших разведмиссию над Эгейским морем.

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