В Греции опровергли информацию об использовании С-300 против турецких истребителей

В Минобороны Греции опровергли заявления Турции о том, что якобы Афины использовали ЗРК С-300 против турецких истребителей F-16, выполняющих разведмиссию над Эгейским морем.

«Источники в Минобороны Греции в очередной раз категорически опровергли утечки со стороны Турции о том, что размещённая на острове Крит греческая ЗРС С-300 якобы «захватила» турецкие F-16», — приводит сообщение греческий портал newsbomb.gr.

Источники издания в ведомстве назвали заявление турецкой стороны «мифом», отметив, что таким образом в Анкаре пытаются «создать атмосферу, направленную против Греции».

Ранее телеканал CNN Türk сообщал о том, что Турция обвинила Грецию в преследовании ракетами С-300 турецких самолётов, которые выполняли разведмиссию.

Отмечается, что радар зафиксировал ракету класса «земля — воздух», нацеленную на самолёт, выполняющий разведмиссию в 3 км к западу от острова Родос.