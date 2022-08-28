CNN Türk: Анкара обвинила Афины в запуске ракет С-300 по турецким самолётам
- РИА Новости
- © Артем Житенев
Как сообщает CNN Türk со ссылкой на ведомство, во время полётов F-16 турецких ВВС в Эгейском море и Восточном Средиземноморье произошёл «крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества».
«Дежурные турецкие самолёты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит», — говорится в заявлении телеканала.
Отмечается, что радар зафиксировал ракету класса «земля — воздух» на самолёт, выполняющий разведмиссию в 3 км к западу от острова Родос.
«Несмотря на эти враждебные действия, самолёты выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы», — заявили CNN в Минобороны.
В апреле Военно-воздушные силы Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Греция должна прекратить нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море, иначе Анкара начнёт дискуссию об их суверенитете.