Sabah: турецкие ВВС отказались участвовать в учениях НАТО Tiger Meet
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В сообщении говорится, что турецкая сторона решила не участвовать в этих учениях Североатлантического альянса, так как Греция «манипулировала» ими, исходя из своих политических интересов.
Газета пишет, что решение о том, что ВВС Турции не будут участвовать в учениях, направили греческим властям.
Ранее также сообщалось, что корабли 1-й постоянной морской группы НАТО планируют провести в Балтийском море учения с союзниками.