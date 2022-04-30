Sabah: турецкие ВВС отказались участвовать в учениях НАТО Tiger Meet

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Военно-воздушные силы Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией. Об этом пишет газета Sabah.
Sabah: турецкие ВВС отказались участвовать в учениях НАТО Tiger Meet
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В сообщении говорится, что турецкая сторона решила не участвовать в этих учениях Североатлантического альянса, так как Греция «манипулировала» ими, исходя из своих политических интересов.

Газета пишет, что решение о том, что ВВС Турции не будут участвовать в учениях, направили греческим властям.

Ранее также сообщалось, что корабли 1-й постоянной морской группы НАТО планируют провести в Балтийском море учения с союзниками.

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