Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

Корабли первой постоянной морской группы НАТО планируют провести в Балтийском море учения с союзниками. Об этом сообщил портал телерадиовещания ERR.

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллинского порта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что первостепенной задачей группировки кораблей является демонстрация присутствия союзников в регионе Балтийского моря, а также проведение совместных учений с эстонским военно-морским флотом.

Ранее стало известно, что корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию в целях пополнения запасов боевой группы блока под руководством Великобритании в стране.