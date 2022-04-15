Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море
- AP
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«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллинского порта», — говорится в заявлении.
Отмечается, что первостепенной задачей группировки кораблей является демонстрация присутствия союзников в регионе Балтийского моря, а также проведение совместных учений с эстонским военно-морским флотом.
Ранее стало известно, что корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию в целях пополнения запасов боевой группы блока под руководством Великобритании в стране.