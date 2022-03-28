Корабли НАТО доставили военную технику в Эстонию
«Суда Королевского флота присоединились к кораблям, самолётам и военным шести государств Объединённых экспедиционных сил», — говорится в сообщении.
Цель — оказание поддержки НАТО и укрепление безопасности в Балтийском море.
Корабли Northumberland и Richmond присоединились к датскому фрегату Niels Juel и военным кораблям из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы для морского патрулирования.
Отмечается, что корабли и самолёты провели серию совместных учений.
Ранее США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.