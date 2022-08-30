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Эрдоган: Греция бросила вызов НАТО преследованием турецких самолётов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов Североатлантическому альянсу, когда преследовала турецкие самолёты, задействовав при этом С-300.
Эрдоган: Греция бросила вызов НАТО преследованием турецких самолётов
  • Gettyimages.ru

«Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив своё враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолётов, до уровня задействования С-300», — передаёт портал Haberler.com слова турецкого лидера.

Эрдоган также напомнил, что Греция не является союзником Турции ни в политической, ни в экономической, ни в военной сфере.

28 августа Анкара обвинила Грецию в преследовании ракетами С-300 турецких самолётов, которые выполняли разведмиссию.

После этого в Турции заявили, что страна намерена обратиться в НАТО по поводу ситуации с якобы использованием ВС Греции комплекса С-300 против турецких истребителей F-16.

В свою очередь, в Минобороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины якобы использовали ЗРК С-300 против турецких истребителей F-16, выполнявших разведмиссию над Эгейским морем.

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