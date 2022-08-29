Турция намерена обсудить с НАТО инцидент с преследованием самолётов со стороны Греции

Турция намерена обратиться в НАТО по ситуации с якобы использованием ВС Греции комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.

Ранее Анкара обвинила Грецию в преследовании ракетами С-300 турецких самолётов, которые выполняли разведмиссию.

«Это будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолётах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что Греция преследует самолёты страны НАТО, в то время как члены альянса говорят Анкаре, что она на может использовать вооружение российского производства.

В свою очередь, в Минобороны Греции опровергли заявления Турции о том, что якобы Афины использовали ЗРК С-300 против турецких истребителей F-16, выполняющих разведмиссию над Эгейским морем.