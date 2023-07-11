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Эрдоган в ходе встречи с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что начался новый этап отношений Анкары и Вашингтона.
Эрдоган в ходе встречи с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США
  • Gettyimages.ru

Встреча двух лидеров прошла на полях саммита Североатлантического альянса.

Турецкий лидер подчеркнул, что настал момент для консультаций между Турцией и США на уровне глав государств.

«Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Байден планирует добиться продвижения в вопросе поставок Турции истребителей F-16 в ходе консультаций с конгрессом.

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