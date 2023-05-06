«Противоречит всем правилам»: в России назвали смехотворными попытки Запада лишить её статуса председателя в СБ ООН

Призывы ряда стран лишить Россию председательства в Совбезе ООН смехотворны, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. При этом он признал, что атмосфера в ООН за последние годы изменилась, поскольку раньше процесс согласования решений «носил коллективный характер». Кроме того, постпред указал, что сейчас в рамках этой структуры наблюдаются попытки размыть её межгосударственные основы. В то же время дипломат выразил уверенность, что организацию необходимо сохранить как платформу для переговоров. Аналитики, в свою очередь, также не видят альтернатив ООН как площадке для многостороннего диалога. По мнению экспертов, России, несмотря на противодействие Запада, удаётся укреплять свой авторитет на международной арене.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал смехотворными призывы ряда стран лишить Россию статуса председателя в Совбезе организации.

«Удалось всё, что мы задумали. Всё прошло штатно, все запланированные мероприятия месяца были выполнены… Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством, и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет безопасности. Это противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам», — подчеркнул Небензя в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что никто не ставил под сомнение ни британское, ни американское председательство, когда коалиция западных стран и их союзников «осуществила очевидную агрессию в Ираке».

При этом Небензя признал, что атмосфера в ООН за последние годы изменилась. По его словам, раньше «было больше многосторонности», поскольку процесс согласования решений «носил коллективный характер». Сейчас же ООН стала жертвой глобального кризиса в международных отношениях, подчеркнул постпред РФ.

«Есть попытки размыть межгосударственные основы ООН, потому что ООН — это межгосударственная организация, а не НПО. Их мнение, конечно же, надо учитывать, не забывая при этом, что решения в ООН принимают государства», — добавил Небензя.

Впрочем, как бы ни изменилась обстановка во всемирной организации, эту переговорную платформу нужно сохранить, уверен он.

Василий Небензя также прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, поскольку этот вопрос уже поднимался рядом государств.

«Многие страны (даже не мы) … требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», — рассказал постпред.

По его словам, Москва считает, что «в другом месте было бы лучше» организовать штаб-квартиру всемирной организации. Однако США, которые не хотят терять возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания ООН, «а также немалые деньги», никогда не согласятся на это, констатировал дипломат.

«Известно, что Нью-Йорк по самым скромным подсчётам получает $5 млрд в год от того, что здесь расположена штаб-квартира и от того, что здесь живут дипломаты 193 стран», — подчеркнул Небензя.

Постпред России в ООН Василий Небензя в кресле председателя Совбеза

AP

© John Minchillo

Кроме того, он напомнил, что для решения вопроса о переносе штаб-квартиры необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН, однако «в силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело».

«Мир больше не будет однополярным»

Напомним, в апреле Россия занимала место председателя Совета безопасности ООН. Как тогда заявили в МИД РФ, находясь в этом статусе, Москва преследовала задачу подтвердить роль Совбеза как эффективного инструмента координации усилий «по поиску ответов на угрозы международному миру и безопасности».

«30 апреля завершается председательство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ уточнили, что речь идёт об открытых дебатах по темам поставок вооружений, по Ближнему Востоку и проблеме эффективной многосторонности: последние два прошли под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

При этом в текущем месяце российская сторона продолжила поднимать вопросы, связанные со структурой ООН. Так, 4 мая во время своего выступления на заседании Совбеза Небензя назвал организацию «оплотом многосторонности», несмотря на «засилье Запада в своих структурах» и отчаянные попытки западных стран навязать всем государствам—членам «русофобскую повестку». По его словам, ООН пока остаётся «востребованной платформой» для диалога и международного сотрудничества. При этом дипломат также обратил внимание, что однополярной парадигме устройства мира пришёл конец.

«Мир больше не будет однополярным и западное доминирование или «мир по-американски» идёт к закату», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной 5 мая, отметил, что сейчас «ооноцентричная система» переживает глубокий кризис.

«Первопричиной стало стремление отдельных членов Организации подменить международное право и Устав ООН неким «порядком, основанным на правилах»… Его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип Устава ООН — суверенное равенство государств», — пояснил Лавров.

Для установления «подлинной многосторонности» на текущем этапе требуется ускорить реформу Совбеза всемирной организации посредством включения туда стран Азии, Африки и Латинской Америки, считает министр.

«Наша общая обязанность — сохранить ООН как выстраданный образец многосторонности и координации мировой политики. Ключ к успеху — совместная работа, отказ от претензий на чью-либо исключительность и уважение суверенного равенства государств. Именно под этим мы все подписались, ратифицируя Устав ООН», — отметил Лавров.

«ООН без России — это утопия»

Оценивая итоги российского председательства в СБ ООН, эксперты в беседе с RT назвали их «исключительно положительными». Аналитики напомнили, что под руководством России были эффективно проведены дебаты, в том числе относительно нарушений распространения продукции военного назначения и ситуации на Ближнем Востоке.

«Российской стороне удалось довести до мирового сообщества свою позицию по этим вопросам, несмотря на то, что западные страны продвигали нарратив, касающийся исключения РФ из числа постоянных членов СБ ООН. Причём именно украинская делегация крайне активно настаивала на этом. США тоже говорят, что Россию было бы неплохо исключить, но тут же отмечают, что юридически сделать это невозможно в рамках существующей правовой базы, которая лежит в основе ООН», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Штаб-квартира ООН

Gettyimages.ru

© Doug Armand

Усилия западных стран, пытающихся изолировать РФ в рамках её полномочий как председателя Совбеза, оказались тщетными, уверен специалист.

«Россия отдаёт себе отчёт в том, что тот функционал, который есть у организации, да и форма устройства, являются устаревшими, их нужно реформировать. Однако то, что есть сейчас в структуре ООН — это, конечно, лучше, чем отсутствие таких механизмов. Российская делегация, учитывая острую международную ситуацию, не выдвигала каких-либо жёстких и провокационных предложений, действуя исключительно в рамках существующего правого поля. И когда Запад пытается купировать ту или иную российскую инициативу в этом свете, их попытки выглядят откровенно пропагандистскими», — говорит Семибратов.

С его точки зрения, это очевидно не только для России, но и для других стран, в том числе государств Азии, Африки и Латинской Америки.

«Таким образом, пытаясь дискредитировать Россию на площадке ООН и педалируя эту тему, Запад фактически остаётся в меньшинстве, и он это прекрасно понимает. ООН без России — это утопия. Но всё равно в рамках данной структуры на РФ будет оказываться политическое давление», — считает Семибратов.

Схожего мнения придерживается и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, высказывая своё желание лишить Россию статуса представительства в СБ ООН, западные страны ведут таким образом против РФ «кампанию по дискредитации».

«Многие государства Запада, которые поддерживают такие идеи, на самом деле понимают, что лишить РФ этого статуса не получится. Но их задача — покритиковать Россию, привлечь внимание к этой теме, ведь технически бойкотировать или исключить РФ из ООН невозможно. Председательство Москвы в Совбезе продемонстрировало её значительный вес в мире», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом Козюлин считает небезосновательными дискуссии на тему переноса штаб-квартиры организации из Нью-Йорка.

Также по теме «Надо быть очень осторожными»: Генсек ООН Гутерреш призвал реформировать Совбез организации Большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности всемирной организации. Об этом заявил Генеральный секретарь...

«Для международной структуры такого уровня предпочтительнее, чтобы штаб-квартира размещалась в какой-нибудь нейтральной стране, которая не придерживается блоковости, то есть проводит приблизительно одинаковый курс по отношению к остальным государствам. США же, очевидно, злоупотребляют статусом страны, где размещается штаб-квартира. А Запад в целом подрывает устои ООН тем, что пытается продвигать «порядок, основанный на правилах», которые сам и создаёт», — уверен аналитик.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на все эти попытки Вашингтона и его союзников снизить эффективность ООН как многосторонней платформы, она сейчас крайне необходима, поскольку на фоне кризисной ситуации глобального масштаба странам необходимо вести многосторонний диалог.

«Альтернативы ООН нет, и вряд ли она появится в обозримой перспективе. Подорвать этот механизм — всё равно, что разрушить безопасность как таковую в масштабах планеты», — заключил Козюлин.