Небензя назвал смехотворными призывы ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными призывы некоторых государств лишить Россию председательства в СБ ООН.

Об этом пишет РИА Новости.

«Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому, потому что, мол, Россия недостойна того, чтобы возглавлять Совет безопасности», — заявил он.

30 апреля в МИД России сообщили, что российская сторона смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН, несмотря на действия западных делегаций.