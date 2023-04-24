РИА Новости: участие Лаврова в заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается, в обычное время на верхнем ярусе в зале заседаний СБ ООН сидит несколько человек. Сегодня заняты несколько рядов.

В частности, присутствуют итальянской, израильской, французской прессы, журналисты ООН, также приехала телегруппа CNN.

Россия в апреле является председателем Совбеза.

Заседание в понедельник, 24 апреля, посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН.