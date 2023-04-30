МИД России: Москва обеспечила эффективную работу СБ ООН, несмотря на действия Запада

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Российская сторона смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН, несмотря на действия западных делегаций.
МИД России: Москва обеспечила эффективную работу СБ ООН, несмотря на действия Запада
  • РИА Новости

Об этом сообщает МИД России по итогам председательства России в СБ ООН в апреле 2023 года.

Отмечается, что 30 апреля завершается председательство России в Совете Безопасности ООН.

«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — сказано в заявлении ведомства.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание Совета Безопасности ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктивному обсуждению важных проблем.

Также ранее отмечалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы.

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