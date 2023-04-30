МИД России: Москва обеспечила эффективную работу СБ ООН, несмотря на действия Запада

Российская сторона смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН, несмотря на действия западных делегаций.

Об этом сообщает МИД России по итогам председательства России в СБ ООН в апреле 2023 года.

Отмечается, что 30 апреля завершается председательство России в Совете Безопасности ООН.

«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — сказано в заявлении ведомства.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание Совета Безопасности ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктивному обсуждению важных проблем.

Также ранее отмечалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы.