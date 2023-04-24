Захарова: заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание Совета Безопасности ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктивному обсуждению важных проблем.

«Всем стало всё понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем», — цитирует её ТАСС.

Вместе с тем, добавила Захарова, заседание также показало, кто готов устроить «балаган из чего угодно».

Разницу в настрое можно оценивать по качеству выступлений на заседании, подчеркнула она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.